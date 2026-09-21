Konum verileri başını yaktı: Google'a 400 milyon Euro'yu aşan dev ceza

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Google, kullanıcıların konum verilerinin işlenmesine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa'da yüz milyonlarca Euro'luk cezayla karşı karşıya kaldı. İrlanda Veri Koruma Komisyonu, teknoloji devine 400 milyon Euro'nun (345 milyon sterlin) üzerinde para cezası verdi.

Kararın arkasında, Google'ın kullanıcıların konum bilgilerini nasıl topladığı ve kullandığına yönelik altı yıl süren soruşturma bulunuyor. İnceleme, Avrupa'daki çeşitli tüketici hakları kuruluşlarının şikâyetleri üzerine Google Ireland hakkında başlatılmıştı.

Kullanıcılar verilerin nasıl kullanıldığını bilmiyor olabilir

Komisyon, soruşturma kapsamında Google'ın konum verilerini yasalara uygun ve adil şekilde işleyip işlemediğini ve Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini araştırdı.

25 Mayıs 2018 ile 4 Şubat 2020 arasındaki dönemi kapsayan incelemede özellikle "web ve uygulama etkinliği", "konum geçmişi" ve "konum doğruluğu" özellikleri mercek altına alındı.

İnceleme sonucunda kullanıcıların, konum bilgilerinin kendilerine yönelik reklamların belirlenmesinde veya ilgi alanlarının tespit edilmesinde kullanıldığını bilmiyor olabileceği sonucuna varıldı.

Google'a 6 ay süre verildi

Para cezasının yanı sıra Google'ın veri işleme yöntemlerinde de değişikliğe gitmesi gerekecek. Komisyon, şirkete uygulamalarını GDPR kurallarına uygun hale getirmesi için altı ay süre verdi.

400 milyon Euro'yu aşan yaptırım, GDPR'nin yürürlüğe girmesinden bu yana İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından verilen en yüksek dördüncü para cezası olarak kayıtlara geçti.