Kraliyet Sanat Akademisi'nde 'İsrail' kararı:

Hollanda'da Kraliyet Sanat Akademisi (KABK) Öğrenci Birliği, KABK yönetiminin, İsrailli kurumlarla işbirliğini sonlandırma taleplerini kabul ettiğini duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, KABK yönetiminin Hollanda'da bir İsrailli eğitim kurumuyla işbirliğini iptal eden ilk eğitim kurumu olduğu belirtilen açıklamada, kararın olumlu karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, Birliğin, KABK yönetimine ilettiği talepler şöyle sıralandı:

"Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi ile işbirliğini iptal etmesi, Gazze'deki savaşa tarafsız kalma politikasından vazgeçmesi, Akademide Filistinliler için yardım toplanması, Filistin'deki sanat akademileriyle işbirliği kurulması ve Ukraynalı öğrencilerde olduğu gibi Filistinli öğrencilerin de okul ücretinde indirime gidilmesi."

"Hollanda'daki eğitim kurumlarının Gazze Şeridi'ndeki savaşa ilişkin tutumlarını değiştirmeye yönelik çabalarının sonuç vermeye başladığı" ifade edilen açıklamada, benzer kararların diğer Hollandalı eğitim kurumları tarafından da alınması gerektiğinin altı çizildi.

Ulusal basındaki haberlerde, öğrenci birliğinin aylardır Akademi yönetimine baskı yaptığı ve imza kampanyası yürüttüğü aktarılarak, daha önce İsrailli kurumla işbirliğini kesme talebini reddeden Akademi yönetiminin taleplerin artmasının ardından işbirliğini sonlandırma kararı aldığına dikkati çekildi.

Hollanda'daki üniversitelerde başlayan eylemler

Aralarında öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğu Filistin destekçisi gruplar, 6 Mayıs Pazartesi günü Amsterdam Üniversitesi'nin (UvA) Roeterseiland kampüsünde Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurmuş ve gece yarısından sonra polis sert şekilde müdahale ederek 125 kişiyi gözaltına almıştı.

7 Mayıs'ta yeniden Roeterseiland kampüsünde toplanan göstericiler, daha sonra yürüyüşe geçerek, UvA'ya ait şehir merkezindeki Binnengasthuis binasında kamp kurmaya başlamıştı.

Polis, 8 Mayıs'ta göstericilere müdahale ederek 36 Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Utrecht Üniversitesi Kütüphanesinin avlusunu işgal eden göstericiler de 7 Mayıs'ta binanın girişine barikat kurarak Filistin'i destekleyen pankartlar asmıştı.

Polis, alanı terk etmemeleri üzerine gece yarısına doğru göstericilere müdahale ederek 50 kişiyi gözaltına almıştı.

Filistin destekçisi göstericiler, 8 Mayıs’ta yeniden Utrecht Üniversitesi'nde toplanmış ve polisin müdahalesinin ardından 40 gösterici üniversiteden uzaklaştırılarak başka bir noktada salıverilmişti.

Hollanda'daki öğrenciler, ülkedeki üniversitelerden İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmamasını, İsrailli kurumların ya da çalışanlarının içerisinde yer aldığı işbirliklerini sonlandırmasını ve bunu şeffaf bir şekilde yapmasını talep ediyor.