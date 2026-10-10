Kremlin duyurdu: Putin, İran'ın görüşlerini Trump'a aktardı

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Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Peskov, "Putin, İran Cumhurbaşkanı'nın onayıyla, İran tarafının çatışmaya çözüm bulunması konusundaki görüşlerini Trump'a iletti" ifadelerini kullandı. Peskov telefon görüşmesinin büyük bölümünün, ABD tarafının talebi üzerine Ukrayna'daki sorunun çözümüne ayrıldığını söyledi. Peskov, "Rusya Devlet Başkanı, ABD tarafından gerilimi azaltmaya yönelik adımlar konusunda sunulan bazı önerilere anlayışla karşılık verdi" dedi.

Putin, Pezeşkiyan ile görüşmüştü

Rusya lideri Vladimir Putin bu hafta Türkmenistan'da düzenlenen bir zirvenin oturum aralarında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelmişti. Putin, Pezeşkiyan'a barış görüşmelerine yardımcı olma konusunda hazır olduğunu ifade etmişti.