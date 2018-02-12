Kripto para madenciliği için binlerce site hacklendi

12 Şubat 2018

ABD ve İngiltere'de devlet kuruluşlarına ait olanlar da dahil olmak üzere binlerce internet sitesi, birkaç saat süreyle web tarayıcılarının gizlice kripto para birimi madenciliği yapmasına neden olan kodların saldırısına uğradı.

4 bin 200'den fazla internet sitesine, görme sorunları olan insanlar için internet sayfalarını okuyan İngiliz yazılım üreticisi Texthelp yapımı Browsealoud olarak bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir aracın kötü amaçlı bir versiyonu bulaştırıldı.

Texthelp yetkilileri, mühendislik ekiplerinin olayı araştırdığını ve bu süreçte Browsealoud’un devre dışı bırakıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA