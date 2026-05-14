Küba yakıt stoklarının tükendiğini açıkladı

Küba Enerji Bakanı Vicente de la O Levy, ülke genelinde akaryakıt ve dizel yakıt stoklarının bittiğini açıkladı. ABD yaptırımları nedeniyle yakıt sevkiyatlarının durması, başkent Havana dahil olmak üzere birçok bölgede protestolara yol açtı. Enerji Bakanı, mevcut durumun ulusal elektrik şebekesini kritik seviyeye getirdiğini belirtti.

Küba enerji krizi ve elektrik kesintileri derinleşiyor

Havana'da elektrik kesintilerinin günde 22 saate ulaştığı kaydedildi. Halk çarşamba günü sokağa çıkarak enerji yetersizliğini protesto etti. Bakan Levy, ham petrol ve fuel oil stoklarının sıfıra indiğini, yalnızca yerel gaz kuyularından üretim yapılabildiğini bildirdi.

Trump yönetimi, ocak ayından bu yana Küba'ya petrol sevkiyatlarını fiilen engellemişti. Venezuela'dan gelen petrol desteğinin kesilmesiyle ada ülkesinin enerji rezervleri tamamen tükendi. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Küba ile görüşmelerin yapılacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba'ya 100 milyon dolar değerinde yardım sağlamaya hazır olduklarını duyurdu. Söz konusu yardımın yapılması için yönetimden siyasi reformlar talep edildi. Küba hükümetinin bu teklifi kabul edip etmeyeceği piyasalar tarafından takip ediliyor.