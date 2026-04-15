Küba’da kriz derinleşiyor: Ulaşım yok, su ve sağlık hizmetleri sınırlı

ABD ile İran arasında ateşkes görüşmeleri sürerken Washington yönetimi, Küba’ya yönelik yaptırımlarda sınırlı bir esnemeye giderek Rusya’ya ait bir petrol tankerinin geçişine izin verdi. Ancak tek bir sevkiyatın, ülkedeki derin enerji ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğu ifade ediliyor.

Yılın başında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD tarafından düzenlenen ani bir operasyonla alıkonulmasının ardından, Küba’ya uygulanan baskılar artırıldı. Bu süreçte ada ülkesine yönelik akaryakıt akışı büyük ölçüde kesilirken, ortaya çıkan tablo geniş çaplı bir enerji krizine dönüştü.

Trump 'Sırada Küba var' demişti

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Miami’de katıldığı bir etkinlikte İran’la ilgili gelişmeleri değerlendirirken "Sırada Küba var." sözleriyle Havana’ya yönelik baskının süreceğine işaret etti.

Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada da "Küba'yı alabilirim." ifadelerini kullanarak bu yöndeki mesajlarını sürdürdü.

ABD Başkanı, bu hafta Beyaz Saray’da yaptığı bir başka değerlendirmede ise İran gündeminin ardından Küba konusuna da odaklanacaklarını belirterek "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." dedi.

Araçlar yakıt bulamıyor, temel hizmetler aksıyor

1959’daki devrimden bu yana ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Küba, son dönemde daha ağır bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Venezuela’dan gelen petrol akışının kesilmesi, yakıt krizini derinleştirirken elektrik üretiminin büyük ölçüde termik santrallere dayanması nedeniyle ülke genelinde uzun süreli kesintiler yaşanıyor.

Bazı bölgelerde 32 saate kadar uzayan elektrik kesintileri, özellikle sağlık sistemini olumsuz etkiliyor. Elektrik kesintileri sırasında su pompaları ve arıtma tesislerinin devre dışı kalması hijyen sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Fırınlar ve küçük üretim tesisleri faaliyetlerini sürdüremezken, toplu taşıma araçları yakıt yetersizliği nedeniyle sınırlı sayıda sefer yapabiliyor, birçok hat tamamen durdurulmuş durumda.

Yüzer santraller kapasiteyi destekliyor

Küba’da 2019’dan bu yana faaliyet gösteren Karadeniz Holding’e bağlı yüzer elektrik santralleri, ülkenin enerji üretimine katkı sağlamaya devam ediyor.

“Küba halkının temel ihtiyaçlarına doğrudan katkı sağlayan insani projeler” kapsamında değerlendirilen uygulama, yenilenemeyen altyapıya alternatif çözüm sunuyor.

Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy, yaptığı açıklamada ülkede toplam 124 megavat kurulu güce sahip “Belgin Sultan” ve “Erol Bey” adlı iki yüzer santralin 2019’dan bu yana hizmet verdiğini doğruladı.

Bununla birlikte yakıt teminindeki sıkıntılar, bu santrallerin tam kapasiteyle çalışmasını da engelliyor. Rusya’dan sağlanan ham petrolün işlenmesinin ardından elde edilecek dizel yakıtın devreye girmesiyle üretimin artırılması hedefleniyor.