Küba'nın 'döviz kaynağı' festivaline enerji krizi darbesi

ABD yaptırımlarının da etkisiyle petrol tedarikinde aksamalar yaşayan Küba, ciddi bir yakıt kıtlığıyla karşı karşıya bulunurken, başkent Havana’da her yıl şubat ayı sonlarında yapılan 5 günlük puro festivali de enerji krizi nedeniyle ertelendi.

Organizatör Habanos SA, etkinliğin kalite ve mükemmellik standartlarını korumak için ertelendiğini bildirirken, yeni bir tarih belirleneceğini söyledi.

Festival daha önce yaklaşık 80 ülkeden binden fazla konuğu ağırlamış, katılımcılar açık artırmalara katılmış ve tütün tarlalarını gezmişlerdir.

Küba’nın dünya çapında ün kazanan puroları, ülkenin en önemli ihracat kalemleri arasında yer alıyor ve başlıca döviz kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor. Ancak uzun yıllardır yürürlükte olan ABD ticaret ambargosu nedeniyle Küba purolarının ABD’de satışı yasak.

Küresel satışlarda tekel konumunda bulunan devlet şirketi Habanos SA ise 2024 yılında 827 milyon dolarlık satışla rekor kırdı. Şirketin gelirleri ise bir önceki yıla göre yüzde 16 arttı.

Ne olmuştu?

3 Ocak’ta Venezuela'ya askeri operasyon düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu tutuklayan Trump yönetimi, Küba'yı da 'olağanüstü bir tehdit' olarak nitelendirmeye başladı. Küba'ya petrol satacak ülkelere ağır gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından, ülke ciddi bir enerji krizi kriziyle karşı karşıya kaldı.

Uluslararası uçakların bile yakıt ikmali yapamadığı ülke için BM insani kriz uyarısında bulunurken Birleşmiş Milletler sözcüsü Stéphane Dujarric da "Genel Sekreter, Küba’daki insani durumdan son derece endişe duyuyor, petrol ihtiyaçları karşılanmazsa durum daha da kötüleşecek ve hatta çökecektir" dedi.