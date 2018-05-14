'Kudüs' protestosu: 28 ölü, 1000'e yakın yaralı

14 Mayıs 2018

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 28 Filistinli şehit oldu, 1000'e yakın Filistinli de yaralandı.





Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 1000'e yakın Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan etti

Bu arada İsrail ordusunun, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan ettiği bildirildi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sınırda tel örgülerin olduğu bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği ve buradaki herhangi bir hareketliliğin ordunun onayını gerektirdiği belirtildi.

Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

İsrail askerleri, Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği gösterilere de müdahale etti. Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktası yakınında toplanan bir grup Filistinliye İsrail askerleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırdı.

İsrail çadırları ateşe vermeye çalıştı

İsrail ordusunun, sınırda kurulan çadırları insansız hava aracıyla (İHA) ateşe vermeye çalıştığı, Filistinli grupların yangına kısa sürede müdahale ettiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin ayrıca İHA'lardan attıkları yakıcı maddelerle, Filistinlilerin Gazze sınırına yığdıkları araç lastiklerini ateşe verdiği belirtildi.

Birçok ülke, açılışa katılmıyor

ABD'nin Başkan Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı aldığı İsrail'deki büyükelçilik binası, tepkilere rağmen bugün açılıyor. ABD adına açılış törenine Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner’ın liderlik ettiği bir heyet katılacak.



Ivanka Trump, bu sabah paylaştığı Twitter mesajında, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eşine, sıcak karşılama nedeniyle teşekkür etti.



Törene davet edilen 86 ülkeden 32 ülkenin katılım sağlayacağı bildirildi. Avrupa’dan daveti kabul eden ülkelerin, Arnavutluk, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna olduğu duyuruldu. Davete kesin olarak katılması beklenen 4 Avrupa ülkesinin ise Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Romanya olduğu belirtildi.



Yapılan açıklamada törene katılacak diğer ülke temsilcilerinin ise Angola, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Kenya, Burma, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Ruanda, Güney Sudan, Tayland, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambiya’dan olduğu ifade edildi.



Ayrıca Arap Birliği, ABD'nin Kudüs kararı nedeniyle çarşamba günü olağanüstü toplantı düzenleyeceğini açıkladı.