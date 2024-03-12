Küresel piyasaların gözü ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugünkü enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceği ifade ediliyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, söz konusu verinin beklentilerden sapması durumunda varlık fiyatlarında oynaklığın artacağı tahmin ediliyor.

Analistler, enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in mart toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin mayısta yüzde 23 ve haziranda yüzde 70 ile fiyatlandığını bildirdi.

Öte yandan, New York Fed'in dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nde, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin şubatta değişmediği, uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise arttığını görüldü.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta da değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu ve son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a çıktı.

Joe Biden'dan 2025 mali yılına yönelik 7,3 trilyon dolarlık bütçe teklifi

Ayrıca, Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2025 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren bütçe teklifini, ABD Kongresine sunarken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2025 mali yılına yönelik 7,3 trilyon dolarlık bütçe teklifinde, zenginler ve büyük şirketlere yönelik vergiler artırılarak bütçe açığının azaltılması ve Amerikalı ailelerin maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,10 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi de 102,8 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak, günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 183 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 178 dolardan alıcı buluyor.

Yaklaşık son bir aylık süreçte 80-85 dolar bandında seyreden Brent petrolün varil fiyatı, bugün önceki kapanışının hemen üzerinde 82,2 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasaları tarafında ise Bitcoin dün 73 bin dolara yaklaşarak rekor tazelerken, bugün 72 bin dolarda dengelendi.

Dün, New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,41 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Almanya'da enflasyon verileri açıklanacak

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Almanya'da enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, Almanya'da, TÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,5 artış göstereceğinin beklendiğini aktararak, söz konusu verinin piyasalarda oynaklığın artırabileceğini kaydetti.

Öte yandan, dün Avrupa Birliği (AB) veri koruma otoritesi, AB Komisyonunun Microsoft 365 yazılımını kullanarak Birlik gizlilik kurallarını ihlal ettiğini bildirirken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, savunma sanayi ile teknoloji tabanını güçlendirmeleri ve üretimi artırmaları gerektiğini belirtti.

Borrell, iki yıl süren yüksek yoğunluklu savaşın ardından mevcut stokların tükendiğini ve çatışmanın stok savaşından üretim savaşına dönüştüğünü ifade ederek, "Yeni Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi ile 2030 yılında ortak alımların payının yüzde 40 olmasını hedefliyoruz." dedi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artarken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıkıyor

ABD'nin enflasyon verileri öncesinde Asya pay piyasalarında da temkinli seyir göze çarparken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek haftaki toplantısında negatif faiz politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda bugün yaptığı açıklamalarda, "Yüzde 2'lik enflasyon hedefine istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşıldığında, negatif faizlerden, getiri eğrisi kontrolünden ve diğer büyük ölçekli parasal genişleme adımlarından çıkış arayacağız." dedi.

Ueda, çeşitli parasal genişleme araçlarını aşamalı olarak nasıl kaldıracaklarının, o dönemdeki ekonomik, fiyat ve finansal koşullara bağlı olacağını bildirdi.

Ueda'nın sözle yönlendirmelerinin ardından 5 günlük düşüş serisini sonlandıran dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 147,4 seviyesinden bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybıyla 9.131,82 puandan tamamlarken, bugün sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL 31,0440 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 32,0242'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,0440 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 2 milyar 460 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 30 milyar 611 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de işsizlik oranı ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.