Küresel ticareti sarsacak plan: Husiler gemilerden ücret alacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'in güneyinde seyreden ticari gemilerden geçiş ücreti almayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Reuters'ın bölgesel kaynaklara dayandırdığı haberine göre plan, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendep Boğazı'nı kullanan gemileri kapsıyor.

İran'da geçiş ücreti görüşmesi

Tahran tarafından bilgilendirilen iki bölgesel yetkili, Husi temsilcilerinin temmuz ayında İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni için gittikleri İran'da yetkililerle konuyu görüştüğünü bildirdi.

Kaynaklar, olası uygulamayla uluslararası su yollarında ücret alınmasının normalleştirilmesinin ve ABD üzerindeki baskının artırılmasının amaçlandığını ileri sürdü.

İranlı danışmanların Yemen'e gittiği öne sürüldü

Reuters'a konuşan Arap bir yetkili, Tahran'dan uçakla dönen Husi temsilcilere İranlı danışmanların da eşlik ettiğini belirtti. Danışmanların, Babülmendep geçiş ücretlerini yönetecek muhtemel bir otoritenin kurulması konusunda Husilere rehberlik edeceği iddia edildi.

İki Batılı diplomat ise Körfez ve Avrupa ülkelerinin böyle bir uygulamaya karşı çıkacağını söyledi. Çin'e ait gemilerin geçiş ücretinden muaf tutulmasının planlandığı belirtilirken sistemin ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin henüz bir takvim paylaşılmadı.

Suudi Arabistan için tedarik riski

Babülmendep Boğazı'nın kapanması, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullandığı kritik güzergâhı devre dışı bırakabilir. Böyle bir gelişmenin küresel petrol arzında daralma endişelerini artırabileceği değerlendiriliyor.

Babülmendep üzerinden Asya'ya gerçekleştirilen deniz yolculuğu ortalama 16 gün sürüyor. Kargoların Kızıldeniz'in kuzeyi ve Süveyş Kanalı yerine Güney Afrika rotasına yönlendirilmesi durumunda seyahat süresinin 50 güne kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan'a deniz ambargosu ilan etmişlerdi

İran ile müttefik olan Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a karşı deniz ambargosu ilan etmişti. Söz konusu adımın, İran savaşında ABD ve müttefiklerine karşı yeni bir cephe açtığı değerlendirilmişti.