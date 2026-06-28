Kuveyt hava sahasında 2 balistik füze etkisiz hale getirildi

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Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülke hava sahasına giren 2 balistik füzenin tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin bugün sabaha karşı Kuveyt hava sahasında 2 düşman balistik füze belirlediğini bildirdi.

Can kaybı ve hasar yaşanmadı

Atvan, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ve gerekli müdahalenin yapıldığını belirtti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hazırlık seviyesiyle görevini sürdürdüğünü vurgulayan Atvan, ülke güvenliği ile vatandaşların ve ülkede yaşayanların korunması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Hava savunma sistemleri devreye girmişti

Kuveyt ordusu, bu sabah ülkede füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye alındığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve İHA saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.