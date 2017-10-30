Kuzey İrlanda'da yönetim İngiltere'ye geçebilir

30 Ekim 2017

İngiltere'ye bağlı olan Kuzey İrlanda'da 10 aydır bölgesel yönetim işlemiyor. Bu durum, Londra'nın doğrudan yönetim uygulamaya geçmesi ihtimalini ve dolayıyla zaten hassas bir dengenin yaşandığı bölgede istikrarsızlığı artırabilir.

İngiltere'nin Kuzey İrlanda bakanı James Brokenshire milliyetçi Sinn Fein partisi ile İngiltere yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) arasında İrlanda dilinin kullananlar için daha fazla haklar tanınması konusunda çıkan anlaşmazlığın aylar süren görüşmelere rağmen giderilemediğini söylemişti.

Sinn Fein milletvekili Conor Murphy, eğer DUP taviz verirse, anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

10 yıl sonra yeniden

İngiliz hükümetinden bir sözcünün geçen hafta söylediğine göre, Pazartesi gününe kadar bir uzlaşma sağlanırsa, Brokenshire Londra'ya dönecek ve Kuzey İrlanda'da yeni bir ortak hükümet kurulması için çalışmalara başlayacak.

Ancak bunun aksi olur da bölgenin bütçesinin Londra tarafından hazırlanması zorunda kalınırsa bu, Kuzey İrlanda'nın 10 yıl sonra yeniden merkezi yönetim altına girmesi demek olacak.

DUP ve Sinn Fein, 1988 yılında varılan ve 30 yıllık silahlı çatışmaya son veren barış anlaşmasına göre İngiltere'nin yetki verdiği bir koalisyon ile Kuzey İrlanda'yı birlikte yönetiyorlardı.

Kaynak: Reuters