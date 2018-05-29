Kuzey Kore heyeti ABD'ye gidiyor

29 Mayıs 2018

Kuzey Koreli üst düzey bir yetkilinin, Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol, ABD'ye hareket etmeden önce Pekin Havaalanı'nda Çinli yetkililerle görüşecek.

Adının açıklanmasını istemeyen Çinli yetkili, ziyarete ilişkin "Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol, Pekin'e ulaşmıştır. Burada havaalanında Çinli yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından yarın ABD'ye hareket edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kim'in ziyaretinin iki ülke heyetlerinin Singapur zirvesi için Seul'de yaptığı hazırlık görüşmelerinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kim'in ABD'de de Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Trump görüşmeyi iptal etmişti

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında uzun zamandır gerçekleşmesi beklenen zirve hakkında Trump perşembe günü, "12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmeye karar verdim. Bunun, hem Kuzey Kore hem de dünya için büyük bir geri adım olduğuna inanıyorum" demişti.

Kaynak: AA