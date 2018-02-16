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Lavrov: ABD'nin 'sınır gücü' planı değişmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin, Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgesinde güvenlik gücü kurma planlarının değişmediğini söyledi.

Lavrov: ABD'nin 'sınır gücü' planı değişmedi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriyeli Kürtlere sağladığı askeri desteğin Washington'un kötü niyetinin bir göstergesi olabileceğini savundu.

Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgesinde güvenlik gücü kurma planlarının değişmediğini söyledi.

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