Lavrov: ABD'nin 'sınır gücü' planı değişmedi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin, Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgesinde güvenlik gücü kurma planlarının değişmediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriyeli Kürtlere sağladığı askeri desteğin Washington'un kötü niyetinin bir göstergesi olabileceğini savundu.
Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgesinde güvenlik gücü kurma planlarının değişmediğini söyledi.