Le Drian: Fransa, İspanya'nın birliğinden yanadır

20 Ekim 2017

Fransa Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Yves Le Drian, Katalonya krizinde İspanya hükümetinin yanında olduklarını söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis ve Fransız mevkidaşı Le Drian, uluslararası konuları ve Katalonya krizini değerlendirmek üzere Madrid'de bir araya geldi. Bakanlık konutu Viyana Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeden sonra iki bakan basına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin, tamamen İspanya'nın birliğinden yana olduğunu belirten Le Drian, "Fransa, İspanya Anayasası'na da büyük bir saygı duymaktadır. İspanya'nın bu iç meselesiyle ilgili ben herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Zaten Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu konudaki açıklamalarında çok açık oldu." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Dastis de ülke tarihinde ilk kez Katalonya'ya uygulanması öngörülen ve Bakanlar Kurulu'nun yarın yapacağı olağanüstü toplantıda kapsamı belirlenecek özerk yönetim haklarının merkezi hükümete devredilmesini sağlayan 155. maddeyle ilgili soruları cevapladı.

Hükümet olarak Katalonya ile ilgili kararların adım adım alınacağını vurgulayan Dastis, "Katalonya'nın özerklik hakları askıya alınmayacak. Hükümet, 155. maddeyi ölçülü ve temkinli uygulayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA