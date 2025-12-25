Libya'dan Ankara'daki uçak kazası için uzman heyet

Libya Ulaştırma Bakanlığı, Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada son durumu yerinde takip etmek amacıyla Türkiye'ye sivil havacılık uzmanlarından oluşan bir heyet gönderdi.

Ayrıntılı bulguları kapsayan bir rapor hazırlanacak

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan uzman ekibin, kazaya ilişkin soruşturma sürecini izlemek ve olayın gerçekleşme koşulları hakkında bilgi toplamak üzere Türkiye'ye sevk edildiği belirtildi. Heyetin, temasları kapsamında elde edeceği ayrıntılı bulguları kapsayan bir raporu ilgili Libya makamlarına sunacağı ifade edildi.

Libya'nın, uçağın düşmesinin hemen ardından da süreci yakından izlemek amacıyla Türkiye'ye bir heyet gönderdiği hatırlatıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü. Kazada, uçakta bulunan 5 kişilik askeri heyet ile mürettebatın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.