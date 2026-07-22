Louvre'un kapıları 9 ay sonra açıldı: 88 milyon Euro'luk mücevherler hâlâ kayıp

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi, 88 milyon Euro değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalındığı soygunun ardından dokuz ay sonra yeniden ziyarete açıldı.

Ziyaretçiler, müzenin en tanınmış tarihi bölümlerinden biri olan galerinin gösterişli biçimde dekore edilmiş 17. yüzyıla ait iç mekânını yeniden görebilecek. Ancak kraliyet mücevherleri artık bu bölümde sergilenmeyecek.

Mücevherler başka bir bölüme taşınacak

Louvre Müzesi Müdürü Christophe Leribault, galeride bulunan mücevherlerin müzenin farklı bir bölümüne nakledileceğini açıkladı. Leribault, "Bu, aynı zamanda bu galerinin muhteşem mimarisini ve dekorunu yeniden keşfetmek için de bir fırsat" dedi.

Fransa Kültür Bakanı Catherine Pegard ise soygunun etkilerinin unutulmaması gerektiğini belirterek, "İkonik eserlerin çalındığı o kötü gün unutulamaz ve bence unutulmamalıdır da. Bu, tüm dünya için bir travmaydı, günlerce herkes şok ve üzüntüsünü dile getirdi. Bu, sarsılmaz sandığımız bir yerin kırılganlığını keşfetmek ve diğer birçok yer gibi buranın da savunmasız olduğunu görmek açısından bizim için de bir travmaydı" ifadelerini kullandı.

Yedi dakikada 88 milyon Euro'luk soygun

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği ve her gün binlerce kişiyi ağırlayan Louvre Müzesi'ndeki soygun, 19 Ekim 2025'te gerçekleşmişti. İnşaat işçisi kılığına giren iki hırsız, bir kamyonun yük asansörünü kullanarak müzenin ikinci katına ulaşmış ve pencereyi kırarak Apollo Galerisi'ne girmişti.

Vitrinleri taşlama makineleriyle parçalayan hırsızlar, toplam değeri 88 milyon Euro olan dokuz parça kraliyet mücevherini almıştı. Şüpheliler, dışarıda bekleyen iki suç ortaklarının kullandığı motosikletlere binerek yedi dakika süren soygunun ardından bölgeden kaçmıştı.

İmparatoriçe Eugenie'nin tacını düşürdüler

Hırsızlar kaçış sırasında, 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait tacı düşürmüştü. Hasar gören taç, daha sonra müzenin dışında bulunmuştu.

Soygunun ardından güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılan Louvre, incelemelerin tamamlanmasıyla üç gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Fransız yetkililer de yıl sonuna kadar müzedeki güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurmuştu.

Şüpheliler yakalandı, mücevherler bulunamadı

Soyguna karışan hırsızlar, olaydan yaklaşık iki hafta sonra farklı zamanlarda yakalandı. Ancak çalınan tarihi mücevherlere ulaşılamadı.

Yılda yaklaşık 9 milyon

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi, 88 milyon Euro değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalınmasının ardından geçen 9 ayın sonunda yeniden ziyarete açıldı.

Dünyanın en fazla ziyaretçi ağırlayan müzesinin en ünlü bölümlerinden biri olan galeride, gösterişli süslemeleriyle öne çıkan 17. yüzyıla ait mimari ve iç mekân yeniden görülebilecek. Ancak kraliyet mücevherleri galeride sergilenmeyecek.

Mücevherler başka bir bölüme taşınacak

Louvre Müzesi Müdürü Christophe Leribault, galeride bulunan mücevherlerin müzenin başka bir bölümüne nakledileceğini açıkladı. Leribault, "Bu, aynı zamanda bu galerinin muhteşem mimarisini ve dekorunu yeniden keşfetmek için de bir fırsat" dedi.

Fransa Kültür Bakanı Catherine Pegard ise soygunun etkilerinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Pegard, "İkonik eserlerin çalındığı o kötü gün unutulamaz ve bence unutulmamalıdır da. Bu, tüm dünya için bir travmaydı, günlerce herkes şok ve üzüntüsünü dile getirdi. Bu, sarsılmaz sandığımız bir yerin kırılganlığını keşfetmek ve diğer birçok yer gibi buranın da savunmasız olduğunu görmek açısından bizim için de bir travmaydı" ifadelerini kullandı.

Soygun 7 dakika sürdü

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi'ndeki soygun, 19 Ekim 2025'te gerçekleştirildi. İnşaat işçisi kılığına giren iki hırsız, bir kamyonun yük asansörünü kullanarak müzenin ikinci katına çıktı. Pencereyi kırarak Apollo Galerisi'ne giren şüpheliler, vitrinleri taşlama makineleriyle parçaladı.

Hırsızlar, toplam değeri 88 milyon Euro olan dokuz parça kraliyet mücevherini alarak dışarıda bekleyen iki suç ortaklarının kullandığı motosikletlerle kaçtı. Soygunun yaklaşık 7 dakika sürdüğü belirtildi.

İmparatoriçe Eugenie'nin tacı müzenin dışında bulundu

Şüpheliler kaçış sırasında 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait tacı düşürdü. Hasar gören taç, müzenin dışında bulundu. Çalınan diğer tarihi eserler ise tüm aramalara rağmen ele geçirilemedi.

Olayın ardından güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılan Louvre Müzesi, incelemelerin tamamlanmasıyla üç gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı. Fransız yetkililer, yıl sonuna kadar müzede ilave güvenlik tedbirlerinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Şüpheliler yakalandı, mücevherler bulunamadı

Soyguna karışan hırsızlar olaydan yaklaşık iki hafta sonra teker teker yakalandı. Ancak çalınan tarihi mücevherlere ulaşılamadı.

Yılda yaklaşık 9 milyon kişi tarafından ziyaret edilen müzedeki güvenlik açığının ardından Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, şubat ayında görevinden istifa etti. Soygun sonrası müzeye yeni güvenlik kameraları ile izinsiz girişleri önlemeye yönelik sistemler yerleştirilerek tedbirler artırıldı.