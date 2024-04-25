Lukaşenko'dan Türkiye açıklaması: 'Rusya ve Ukrayna arasında başlangıç olabilir'

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerine başlamak için "şartların olgunlaştığını" söyledi. Ukrayna'nın cephe hattında "bir çıkmazda olduğunu" savunan Lukaşenko, Türkiye'de 2022 yılında düzenlenen görüşmelere işaret etti.

Savaşın ilk haftalarında İstanbul'da, Rus ve Ukraynalı yetkililerin görüştüğü ön metinlerin müzakereler için "başlangıç noktası" olabileceğini dile getiren Lukaşenko, Rusya'nın Batı'nın eylemlerine misilleme olarak nükleer silah kullanması halinde bir "kıyamet" yaşanabileceğini ifade etti.

İstanbul'daki görüşmeler

Rus ve Ukraynalı yetkililer, 29 Mart 2022'de İstanbul'da bir araya gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus milyarder Roman Abromoviç de görüşmelere katılmıştı. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı 'askeri operasyon'un ardından taraflar ilk kez, 28 Şubat'ta Belarus sınırında bir araya gelmişti. Birkaç tur süren yüz yüze görüşmeler, yaklaşık iki hafta sonra durdurulmuştu.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ankara'ya görüşmelerin Antalya veya İstanbul'da yapılması talebini iletti. İstanbul'daki görüşmeler, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenmişti.

Geçtiğimiz ay ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada yeniden 'arabuluculuk' mesajı verdi: "Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız."