Lunaparkta panik anları

Kanada'da ünlü bir eğlence parkında meydana gelen olayda, eğlence aleti havada arıza verdi. Yaklaşık yarım saat boyunca baş aşağı asılı kalan 45 kişi büyük bir panik yaşadı.

Kanada'nın Vaughan, Ontario'daki Harikalar Diyarı Lumberjack'de yaşanan olayda, 11 yaşındaki Spencer Parkhouse, "Başta eğlence aletinin arıza verdiğini anlayamadım. Bunun da deneyimin bir parçası olduğunu düşündüm. Daha sonra bir sürü ilk yardım ekibi ve ambulans görünce bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım" diye konuştu.

Paniğe kapılan bir binicinin kustuğunu, kendisi ve 15 yaşındaki kız kardeşinin ise bacaklarının uyuştuğunu hissettiğini söyleyen Spencer, "sürekli olarak düşecek miyiz diye düşünüyordum" ifadelerine yer verdi.

45 kişi yarım saatlik kurtarma operasyonun ardından başarıyla yere indirildi. Ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.