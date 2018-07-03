Macaristan Airbus'tan helikopter alacak

03 Temmuz 2018

Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benkö, kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, Macaristan ordusunun helikopter ihtiyacını karşılamak için 100 milyar Macar forinti (yaklaşık 304 milyon 220 bin euro) bütçe ayırdıklarını belirtti.

Airbus firması ile yapılan anlaşmanın H145M tipi 20 askeri helikopter alımının yanı sıra 50 pilotun eğitimini de kapsadığını söyleyen Benkö, Macar ordusunun halihazırda kullandığı Mi-8 ve Mi-17 tipi helikopterlerin 2022-2024 yılına kadar hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA