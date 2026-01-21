Macron'un güneş gözlükleri Davos'a damga vurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi uygulama tehdidine yönelik sert eleştirilerde bulunurken, güneş gözlüğünü program boyunca çıkarmaması dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları Macron'u Fransızca'da gösterişçi anlamına gelen "kéké" olarak nitelendirirken, bazı kullanıcılar da Top Cruise'u taklit ettiğini söyledi. Hollywood yıldızı, Top Gun filmi ile pilot gözlüğü takmayı moda haline getirmişti.

Fransız basını ise Macron'un gözünde subkonjonktival bir kanama meydana geldiğini iddia etti.

Zararsız ve ağrısız olan bu durumun şiddetli hapşırma ve öksürük gibi durumlarda yaşanabileceği, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişilerde bunun daha sık görüldüğü öğrenildi.

Macron geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte de benzer bir güneş gözlüğü takmış ve "Lütfen gözümün çirkin görünümünü mazur görün" demişti.