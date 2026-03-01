Maersk, Hürmüz Boğazı geçişlerini askıya aldı
Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Maersk, Hürmüz Boğazı'ndan tüm gemilerinin geçişlerini bir sonraki duyuruya kadar durdurduğunu bildirdi.
Danimarka merkezli Maersk’ten yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası, İran'ın geçişleri kapattığı öne sürülen Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin bilgilere yer verildi.
Maersk’e ait gemilerdeki mürettebatın, gemilerin ve gemilerdeki yüklerin güvenliğinin şirket için öncelikli olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemi seferlerini askıya alıyoruz.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bölge limanlarına uğrayan seferlerde gecikmeler, rota değişiklikleri veya sefer saatlerinde düzenlemeler yapılabileceği de kaydedildi.