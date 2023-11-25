Mahsur kalan Hintli işçiler için elle sondaj yöntemi devrede

Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüş, mahsur kalan 41 işçiye boruyla oksijen ve yiyecek ulaştırılmıştı. Kurtarma çalışmaları, 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.

Elle sondaj yapılacak

Hindustan Times'ın haberine göre, arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunan Avustralyalı tünel uzmanı Arnold Dix, ABD yapımı sondaj makinesinin metal bir kirişe çarpmasının ardından bozulduğunu ve onarılamaz durumda olduğunu belirtti.

Bu kapsamda işçilerin kurtarılması için başka yöntemlerin kullanılacağını açıklayan Dix, şu anda tüm seçenekleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami de sondaj makinesinin bozulmasının ardından kurtarma çalışmalarının yarın itibariyle elle sondaj yöntemiyle devam edeceğini bildirdi. Dhami, mahsur kalan işçilerle görüştüğünü, morallerinin çok yüksek olduğunu ve iyi durumda olduklarını söylediklerini aktardı.