Mamdani'den Netanyahu'nun BM konuşmasına tepki: Asılsız yalanların tekrarı

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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın içeriğine tepki göstererek, "asılsız yalanları tekrarladığını" belirtti.

Mamdani, New York'taki yerel basına yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun BM'de yaptığı konuşmayla ilgili tepkilerini dile getirdi.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu kürsüsünden kendisine verilen konuşma hakkını, "Filistinlilere yönelik soykırımı meşrulaştırmayı amaçlayan asılsız yalanları tekrarlamak için" kullandığını söyleyen Mamdani, "bu yalanların" Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından soykırım niteliğindeki savaş suçları nedeniyle çıkarılan tutuklama kararını ortadan kaldıramayacağını vurguladı.

Mamdani, "Hiçbir yalan, onun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama kararının muhatabı olduğu gerçeğini değiştiremez." dedi.

Mamdani'nin paylaşımı

New York'un Müslüman Belediye Başkanı, Netanyahu'nun Genel Kurul konuşmasını yaptığı sıralarda ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımın altına, "Dün gece Gazze'den gelen Filistinli ailelerle birlikte Gracie Mansion'da bir zeytin ağacı diktim. Barış geleceğimiz olsun." ifadesini kullanmıştı.

Paylaşımında, Mamdani'nin söz konusu zeytin fidanını konutunun bahçesindeki büyük bir saksıya Filistinli bir aile ile diktiği ve sonrasında birlikte akşam yemeği yediği görüntüler yer almıştı.

UCM tutuklama kararı çıkarmıştı

Mamdani, temmuzda, New York şehri yetkililerinin kararı uygulama konusunda yasal yetkisi bulunmadığını kabul etmekle birlikte, ABD federal makamlarına Netanyahu hakkındaki UCM tutuklama kararını hayata geçirmeleri çağrısında bulunmuştu.

UCM, Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.