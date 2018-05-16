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Mavi elmas 6,7 milyon dolara satıldı

Son 300 yılı Avrupalı asillerin evlerinde geçiren mavi elmas, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen açık artırmada 6,7 milyon dolara satıldı.

Mavi elmas 6,7 milyon dolara satıldı
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"Avrupalı asillerin gözdesi" mavi elmas, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen açık artırmada 6,7 milyon dolara satıldı.

BBC'nin haberine göre, Sotheby's Müzayede Evi'nin açık artırmaya çıkardığı mavi elmas, İspanya Kralı 5. Felipe'nin 1715'te evlendiği Parma Dükünün kızı Elisabeth Farnese'in düğün hediyesiydi.

Üç yüzyıl boyunca İspanya, Fransa, İtalya ve Avusturya'daki asillerin sahip olduğu 6,1 karatlık mavi elmas, 6,7 milyon dolara satılırken, alıcının kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Elmasın, Hindistan'daki Golconda madeninden çıkarıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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