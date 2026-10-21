Merz'den 65 yıl sonra tarihi itiraf: Almanya'nın refahında Türklerin imzası var

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türk işçilerin ülkenin ekonomik kalkınmasında ve toplumsal yapısının şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirterek Almanya'nın bugünkü refahında Türk göçmenlerin büyük payı bulunduğunu söyledi.

Merz, Berlin'de Federal Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 65'inci yıl dönümü etkinliğine katıldı. Programa Almanya'ya göç eden ilk kuşak Türklerin yanı sıra ikinci ve üçüncü kuşak temsilcileri de katıldı.

"Bugünkü refahımızın altyapısını Türk işçiler oluşturdu"

Türkiye'den Almanya'ya gelen ilk işçilerin ülkenin sanayileşmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Merz, şu ifadeleri kullandı:

"Türk işçiler, ülkemizin endüstriyel yapısının oluşmasına katkıda bulundular. Olağanüstü çalışkanlıklarıyla bugün içinde bulunduğumuz refahın altyapısını onlar oluşturdular. Almanya'nın kültürel yüzünü derinden şekillendirdiler ve bugüne kadar da şekillendirmeye devam ediyorlar."

Merz, 1961-1973 yılları arasında Almanya'ya gelen Türk işçilerin önemli bir bölümünün Türkiye'ye döndüğünü, ülkede kalanların ise ailelerini yanlarına alarak ekonomik ve toplumsal hayata katkılarını sürdürdüğünü anlattı.

Türk toplumuna yönelik ırkçı saldırıları hatırlattı

Türk kökenli isimlerin Almanya'daki başarılarına da değinen Merz, futbolcu İlkay Gündoğan ile bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi örnek gösterdi. Merz, Türk toplumunun başarılarına rağmen ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele etmek zorunda kaldığını belirterek Mölln, Solingen, NSU ve Hanau saldırılarını hatırlattı.

"Misafir işçilerin çocukları artık söz sahibi"

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ise işgücü anlaşmasının iki ülke arasındaki dostluğun önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Almanya'ya işçi olarak gelen Türklerin sonraki kuşaklarının siyasetten ekonomiye, sanattan spora kadar pek çok alanda etkili konumlara ulaştığını belirten Turan, Türk-Alman ilişkilerinin karşılıklı diyalog ve güven temelinde gelişmeye devam ettiğini ifade etti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde de Türk göçünün ilk yıllarında yaşanan zorluklar, kuşaklar arası değişim ve Almanya'daki Türk toplumunun bugünkü konumu ele alındı.