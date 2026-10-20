Apple'a İngiltere'den çifte baskı: iPhone'u aç, ücretleri düşür

Apple'ın iPhone kullanıcıları üzerindeki kontrolünün en önemli parçalarından biri olan temassız ödeme sistemi, İngiltere'de yeni bir düzenleme baskısıyla karşı karşıya. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), 20 Ekim'de açıkladığı teklifle Apple'ın rakip ödeme uygulamalarına getirdiği teknik sınırlamaların kaldırılmasını ve erişim ücretlerinin önemli ölçüde düşürülmesini gündeme taşıdı.

Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Ancak teklifin kabul edilmesi, iPhone kullanıcılarının Apple'ın kendi dijital cüzdanı dışında başka uygulamalarla da ödeme yapabilmesinin önünü açabilir. Düzenleyici kurumun hedefinde yalnızca ödeme sistemleri değil, dijital kimliklerden ulaşım kartlarına kadar telefonun temassız iletişim özelliğini kullanan farklı hizmetler de bulunuyor.

Apple'ın rakiplerine açmadığı kapı

İngiltere'de temassız ödeme kullanımı hızla yaygınlaşırken iPhone'ların bu alandaki teknik altyapısına erişim, rakip şirketler için önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Telefonların kısa mesafeli kablosuz iletişim teknolojisi NFC, ödeme uygulamalarının pos cihazlarıyla iletişim kurmasını sağlıyor. Ancak bu teknolojinin hangi yöntemlerle ve hangi koşullarla kullanılabileceğini Apple belirliyor.

CMA'nın değerlendirmesine göre mevcut ücretler, sözleşme koşulları ve teknik sınırlamalar bazı şirketlerin rekabetçi ürünler geliştirmesini ekonomik açıdan zorlaştırıyor. Apple'ın İngiltere'de sunduğu erişim modelinin, Avrupa Birliği'nde kullanılabilen alternatif teknik yöntemleri kapsamaması da şirketlerin birden fazla pazarda hizmet geliştirmesinin önünde engel oluşturuyor.

Kurum, bu nedenle Apple'ın dünya genelinde kullanılan iki temel temassız iletişim yöntemine de erişim sağlamasını istiyor. Amaç, yalnızca Apple Wallet ile çalışan bir yapı yerine, farklı şirketlerin kendi ödeme ve dijital cüzdan uygulamalarını geliştirebildiği bir pazar oluşturmak.

Ücretlerde büyük indirim gündemde

Yeni teklifin en önemli ekonomik boyutunu, Apple'ın rakip uygulamalardan talep ettiği erişim ücretleri oluşturuyor. CMA, mevcut ücretlerin önemli ölçüde düşmesini sağlayacak yeni ilkeler belirlenmesini önerdi. Ancak kurumun doğrudan sabit bir fiyat veya ücret tarifesi açıklama planı bulunmuyor.

Bunun yerine, erişim koşullarının adil, makul, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Apple'ın sağladığı altyapı karşılığında ücret almaya devam edebilmesi öngörülürken bu bedellerin rakip şirketlerin pazara girişini ekonomik açıdan engellememesi isteniyor.

Bu değişiklik, özellikle dijital ödeme ve finansal teknoloji şirketleri için önem taşıyor. Bugün Apple'ın şartları nedeniyle yeterince kârlı bulunmayan bazı hizmetlerin, erişim maliyetleri azalırsa ticari açıdan uygulanabilir hale gelmesi mümkün olabilir. Ancak daha düşük erişim ücretlerinin tüketicilere doğrudan fiyat indirimi olarak yansıyacağı henüz kesin değil.

İngiltere'de her 10 ödemenin yaklaşık dördü temassız

CMA'nın açıkladığı verilere göre İngiltere'de 2025 yılında 19,2 milyar temassız ödeme işlemi gerçekleştirildi. Kartlar ve mobil cihazlarla yapılan bu işlemler, ülkedeki toplam ödemelerin yüzde 39'unu oluşturdu. On yıl önce aynı oran yalnızca yüzde 3 düzeyindeydi. Böylece temassız ödeme altyapısına erişim, finansal teknoloji şirketleri için giderek daha önemli bir rekabet alanına dönüştü.

İngiltere'de yetişkinlerin yüzde 60'tan fazlası dijital cüzdan kullanıyor ve Apple Wallet bu alanda en yaygın tercihler arasında ilk sırada bulunuyor. Buna karşılık düzenleyici kurumun tespitine göre İngiltere'de Apple'ın dijital cüzdanına doğrudan rakip olacak bir uygulama henüz pazara giremedi. Avrupa Birliği'nde ise Apple'ın 2024 yılında verdiği taahhütlerin ardından Vipps, PayPal, Klarna ve Curve gibi şirketler alternatif ödeme uygulamaları geliştirmeye başladı.

Apple, sisteminin güvenlik ve kullanıcı gizliliği ilkeleri üzerine kurulduğunu savunuyor. Şirket, temassız ödeme teknolojisine üçüncü tarafların erişiminde güvenlik standartlarının korunmasının önemli olduğunu belirterek İngiliz düzenleyici kurumuyla yapıcı biçimde çalışmayı sürdüreceğini ifade ediyor.

CMA, 20 Ekim'de başlattığı görüş toplama sürecini 17 Kasım 2026 Salı günü tamamlayacak. Kurum, şirketlerden ve diğer ilgili taraflardan gelecek değerlendirmeleri inceledikten sonra Apple'a yeni yükümlülükler getirilip getirilmeyeceğine karar verecek. Bu nedenle erişim ücretlerinde indirim veya teknik koşullarda değişiklik için henüz yürürlüğe girmiş bir karar bulunmuyor.