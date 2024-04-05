Messi büyüsünü Miami'ye getiren milyarder

İspanya 2. ligi takımlarından Real Zaragoza'nın başkanı ve ABD futbol ligi Major League Soccer (MLS) takımlarından Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, dünyanın en iyi oyuncuları arasında yerini alan Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi Miami'ye getirdi.

Kısa sürede küresel ünü çok az olan ve lig ortalamasının biraz üzerinde bir değere sahip olan Inter Miami'yi, MLS'in en zengin ikinci kulübü yapan Mas, Inter Miami'nin bugünkü şöhretinde Messi'nin adının etkisini "Lionel Messi'nin Inter Miami'de oynadığını bilmemek için bir kayanın altında olmak gerekir" ifadesiyle açıkladı.

61 yaşındaki Mas, Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nden gelen yıllık 400 milyon dolarlık teklif geri çevirmesiyle çok daha az bir maliyete transfer etse de bu transfer Mas için hiç de ucuz olmadı.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, Mas, Messi'nin yıllık 50 milyon ila 60 milyon dolar arasında garanti para kazanacağını ve Apple ve Adidas ile yapılacak bireysel gelir paylaşımı anlaşmalarıyla daha fazla kazanma potansiyeli olduğunu söyledi. Messi'nin ayrıca, kulübe sahip olma opsiyonu da var ve bu opsiyonun kullanılması halinde satın alması gerekmiyor.

Messi'nin transferi sadece Inter Miami için değil MLS'teki tüm takımları ekonomik anlamda etkilemiş durumda. Messi'nin gelişi geçen yıl ligin Apple TV yayın hizmetindeki abonelikleri de iki katına çıkardı ve Inter Miami'nin deplasmana gittiği takımların da gelir artışları elde etmesini sağladı.

Messi'nin sadece yarım sezon oynadığı 2023 yılında Inter Miami gelirini iki kattan fazla artırarak 118 milyon dolara çıkardı. Kulüp, Messi'nin desteklediği bilet satışları, kazançlı reklam ortaklıkları ve sezon öncesi turu sayesinde bu yıl bu rakamın 200 milyon doları aşmasını bekliyor.

Forbes'un tahminlerine göre Inter Miami şu anda 1 milyar doların biraz üzerinde bir gelirle MLS'in en değerli ikinci kulübü ve Mas'ın yaklaşık yüzde 80'lik hissesi zaten oldukça büyük olan servetini 1,7 milyar dolara çıkardı.

Ancak Messi'nin gelişi takımı için bir fırsat penceresi açmış olsa da Mas, Messi'nin ayrılığına şimdiden hazırlanmaya başladı. Messi'nin ayrılığı ile Inter Miami'nin şöhretinin ve gelirlerinin geriye düşeceğeni bilen Mas, "Önümüzdeki fırsatın farkındayız. Messi olsa da olmasa da taraftarları takımda tuttuğumuzdan emin olmalıyız" ifadesinde bulundu.

İngiltere'nin eski kaptanı David Beckham ile bir araya gelen Mas, Castro karşıtı ve "karşı-devrimci" olarak etiketlenen Mas Tec şirketinin kurucusu Küba'lı Jorge Mas Canosa'nın oğlu.Miami merkezli bir inşaat ve mühendislik şirketi olan MasTec MasTec bugün, Jorge Mas'ın başkanlığı ile yılda 12 milyar dolar gelir elde ediyor.