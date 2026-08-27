Meta’nın 18 milyar dolarlık anlaşmasına dünyadan tepki yağdı

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Meta, Facebook ve Instagram'ın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ABD'de açılan davaları sona erdirmek için 48 eyaletle uzlaşmaya vardı. Şirket, suçlamaları kabul etmese de 10 yıl içinde 18 milyar dolara kadar ödeme yapmayı ve platformlarında çocuklara yönelik yeni güvenlik önlemleri uygulamayı kabul etti.

Ödemeler yıllık taksitlerle yapılacak ve eyaletlerin gençlerin çevrim içi güvenliğine yönelik çalışmalarında kullanılacak.

Facebook ve Instagram'da çocuklar için kurallar değişiyor

Anlaşma kapsamında Meta, 18 yaş altı kullanıcılar için günlük iki saatlik ekran sınırı, gece erişim kısıtlaması, gelişmiş yaş doğrulama önlemleri ve ebeveyn kontrol araçlarını "varsayılan" olarak devreye alacak. Ancak şirket, bu koruma kalkanının şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılar için geçerli olacağını açıkladı.

Meta ayrıca, TikTok ve YouTube gibi rakiplerine de benzer adımlar atmaları yönünde sektörel çağrıda bulundu.

Meta'ya "ayrımcılık" tepkisi

Bu güvenlik önlemlerinin yalnızca ABD ile sınırlı tutulacağının açıklanması, küresel düzeyde düzenleyicileri ve siyasileri harekete geçirdi.

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, söz konusu hamlenin şirketlerin istedikleri takdirde gençleri koruyabileceğini ancak bunu bugüne kadar kasıtlı olarak tercih etmediklerini net bir şekilde gösterdiğini savundu.

Avrupa Birliği (AB) Avrupa Komisyonu, Facebook ve Instagram'ın bağımlılık yapıcı tasarımı nedeniyle Mayıs 2024'te başlattığı Dijital Hizmetler Yasası ihlal soruşturmasına dikkati çekerek platform üzerindeki denetimlerin sıkılaşacağı sinyalini verdi.

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, Meta'nın yargılanmak yerine uzlaşmayı seçmesinin dikkati çekici olduğunu belirterek, "ABD'deki çocukların buradaki çocuklardan daha yüksek düzeyde korunmasını kabul edemeyiz." dedi.

İngiltere'nin,16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı ve dijital sokağa çıkma kısıtlamaları getirmeyi planladığı biliniyor.

Güney Kore Medya Denetleme Kurulu, Meta'nın taahhüt ettiği önlemlerin küresel olarak uygulanmasını talep etti. Filipinler Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Henry Aguda ise bu uzlaşmanın şirketle yürüttükleri yerel görüşmelere büyük bir ivme kazandıracağını belirtti.

18 milyar dolarlık anlaşma yeterli mi?

Uzlaşma uzmanları da ikiye böldü. Bazı uzmanlar, sosyal medyayı çocuklara tamamen yasaklamak yerine ekran süresini ve erişimi doğrudan sınırlayan önlemlerin daha uygulanabilir olduğunu düşünüyor. Tam yasakların çocukları denetimin daha zayıf olduğu alternatif platformlara yöneltebileceği belirtiliyor.

Meta’nın ekran süresini sınırlaması, gece ve okul saatlerinde erişimi kısıtlaması ve bağımlılığı teşvik edebilecek bazı özelliklere müdahale etmesi bu nedenle olumlu karşılanıyor.

Ancak tartışma yalnızca Meta ile sınırlı değil. Uzmanlara göre TikTok ve YouTube gibi büyük platformlarda benzer standartların bulunmaması, alınan önlemlerin etkisini sınırlayabilir.

Yaş doğrulama sistemleri de ayrı bir sorun. Yapay zekaya dayalı yaş tahminlerinin aşılabileceğine, her platformun kullanıcıdan ayrı ayrı kimlik bilgisi istemesinin ise veri güvenliği riski yaratabileceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle daha kapsamlı bir yaş doğrulama sisteminin uygulama mağazaları üzerinden kurulması seçenekler arasında gösteriliyor.