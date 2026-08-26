ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentileri aştı

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ABD'de kişisel gelirler ve tüketici harcamaları temmuz ayında piyasa tahminlerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı veriler, tüketici harcamalarındaki yükselişin hazirana göre yavaşlamasına rağmen beklentileri geride bıraktı.

Kişisel gelirler yüzde 0,4 arttı

Ülkede kişisel gelirler, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi. Piyasa beklentisi, gelirlerin haziranda olduğu gibi yüzde 0,2 artacağı yönündeydi.

Aynı dönemde kişisel tüketim harcamaları da aylık bazda yüzde 0,2 artarak yüzde 0,1 seviyesindeki piyasa tahminini aştı. Harcamalar haziran ayında yüzde 0,3 yükselmişti.

PCE fiyat endeksi tahminlerin üzerinde

Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,7 arttı. Piyasalarda endeksin aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 3,6 yükselmesi bekleniyordu.

PCE fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1 gerilerken yıllık bazda yüzde 3,7 artış kaydetmişti.

Çekirdek PCE beklentilere paralel gerçekleşti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon görünümü açısından yakından takip ettiği çekirdek PCE fiyat endeksi, temmuzda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,3 yükseldi.

Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışında tutulduğu göstergedeki artış, hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Çekirdek PCE, haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artmıştı.