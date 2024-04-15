Milyarder borsa manipülatörü hapisten son anda kurtuldu

Borsa manipülasyonu ile suçlanan 87 yaşındaki İngiliz milyarder Joe Lewis New York Federal Mahkemesi’nde görülen davasında hapis cezasından son anda kurtuldu.

Bloomberg’ün haberine göre, ABD Bölge Yargıcı Jessica Clarke Perşembe günü yapılan duruşmada Lewis’i 3 yıl denetimli serbestlik ve 5 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Lewis’in avukatı müvekkilinin herhangi bir şekilde hapsedilmesinin ‘felaket’ olacağını söyledi.

Avukat David Zornow cezanın açıklanmasından önce temmuz ayındaki duruşmada, "Önünüzde 87 yaşında, önemli sağlık sorunları olan ve iddianameden bu yana durumu daha da kötüleşen zayıf bir adam var" ifadelerine yer vermişti.

Ocak ayında suçunu itiraf eden Lewis, Londra’nın Doğu Yakası’ndaki mütevazı başlangıcından milyarlarca dolarlık bir yatırım imparatorluğu kurmasına giden yolda söz konusu işlemlerin çok küçük bir noktaya işaret ettiğini söyledi. Lewis gizli kalması gereken ticari bilgilerini özel pilotlarına ve bir kız arkadaşına aktarmakla suçlanmıştı. Milyarder bir dönem İngiltere’nin ünlü futbol takımı Tottenham Hotspur’ın çoğunluk hissesini elinde tutmasıyla da tanınıyor.

Lewis’in suçlandığı türden borsa manipülasyonu davaları genellikle hapis cezasıyla sonuçlanıyor. Ancak bu davada savunma tarafı ve savcılar Lewis’in yaşı ve sayısız sağlık sorunları nedeniyle parmaklıklar ardında suçun gereğinden daha fazla acı çekeceği konusunda hemfikirdi.

Clarke kararın emsal taşımasının önlenmesi ihtiyacını göz önüne alarak Lewis’i hapisten kurtaran bir karar vermenin zor olduğunu ancak bireysel koşulların hoşgörü gerektirdiğini söyledi.

Yargıç, “Gizli bilgilerin ticareti gibi suçlar finansal piyasalarımızın tam kalbine saldırıyor. Piyasalarımızın bütünlüğü, eşit şartlarda ticaret fikrine dayanıyor” dedi.

Londra’da planlanan ameliyatından önde göz bandı takan ve çocukları ve torunu tarafından refakatinde olan Lewis, kendisine verilen sözde pişmanlık duyduğunu açıkladı. Lewis, “Feci bir hata yaptım. Yasayı ihlal ettim. Utanıyorum, üzgünüm ve kendimi sorumlu tutuyorum” dedi.

Lüks oteller, tatil köyleri ve spor kulüpleri de dahil olmak üzere 200'den fazla şirkette hissesi bulunan yatırım şirketi Tavistock Group'un kurucusu Lewis, geçen Temmuz ayında menkul kıymetler dolandırıcılığıyla suçlandı ve New York'taki yetkililere teslim oldu. Lewis'in özel pilotları Bryan 'Marty' Waugh ve Patrick O'Connor da patronlarının aktardığı gizli ticari bilgilerle ticaret yapmakla suçlandı.

Bilgiler, Lewis'in yatırım yaptığı bir biyoteknoloji şirketiyle ilgili henüz halka açıklanmamış klinik araştırma sonuçlarını içeriyordu. İddianameye göre, Lewis'in hedge fonunda da çalışan bir Mirati Therapeutics yönetim kurulu üyesi, milyardere şirketin kamuya açıklamayı planladığı gizli, olumlu klinik araştırma sonuçlarını anlattı.

Lewis, araştırma sonuçları kamuoyuna açıklanmadan önce Mirati hisselerini satın almak için pilotlarına 500.000 dolar borç verdi. Lewis, 2019'daki başka bir olayda da, Tavistock'un büyük hissedarı olduğu bir sığır eti üreticisi olan Avustralya Tarım Şirketi'nin sel nedeniyle maddi kayıplara uğradığını öğrendi. Lewis, bilgileri O'Connor ve Waugh'a ileterek AACo hisselerini boşaltmaya çağırdı.

O'Connor, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve komplodan suçlu bulundu ve Waugh’un cezası da mayıs ayında açıklanacak.

İddianameyle yüzleşmek için gönüllü olarak ABD'ye gittikten sonra Lewis, Ocak ayında federal savcılarla bir anlaşmaya vardı ve komplo da dahil olmak üzere üç menkul kıymet dolandırıcılığından suçlu bulunmayı kabul etti.

Savunma anlaşmasının bir parçası olarak, Lewis sahibi olduğu veya kontrol ettiği her kuruluştan ve ABD halka açık şirketlerinin yönetim kurullarından istifa etmek zorunda kaldı. Ayrıca, kendisine %7,500'den fazla getiri sağlayan biyoteknoloji yatırımlarının içerisinde olduğu Boxer Capital'deki hissesinden de vazgeçmek zorunda kaldı.

Lewis'in avukatı da müvekkili için denetimli serbestlik cezasını savundu. Zornow ayrıca Lewis’in hayırseverlik faaliyetlerine dikkat çekerek, Florida'da bir tıp fakültesi kurmak için 50 dönümlük araziye milyonlarca dolar bağışladığını, İngiltere’de uygun fiyatlı konutlar ve Bahamalar'da bir ilkokul inşa ettiğini hatırlattı.

Zornow, “Bu adamın gerçek değerinin bu talihsiz olaylardan önce yaşadığı seksen yıllık yaşam öyküsünde olduğunu söyleyebilirim” dedi.

2 yıl hapisten kurtuldu

Savcılar Lewis’in 18 ila 24 ay arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığını ancak sağlığının, yaşının ve yasalara uygun yaşamanın daha hafif bir cezayı haklı çıkardığını kabul ettiklerini söyledi.

ABD Savcı Yardımcısı Jason Richman, kim olursanız olun, Lewis'in yaptığını yapamayacağınızı herkesin anlamasının önemli olduğunu söyledi. Richman Lewis’in dramatik bir başarı öyküsüne sahip olduğunu ve kritik bilgilere erişimini kötüye kullanmayı seçtiğini söyledi.

Richman, “Sanığın bunu yapmasına gerek yoktu. Milyarlarca doları zaten vardı” dedi.

Herhangi bir hapis cezasından sonra göçmenlik biriminde gözaltına alınma riskiyle karşı karşıya kalan bir İngiltere vatandaşı olan Lewis, artık ABD'yi gönüllü olarak terk edebilecek ve Bahamalar'a geri dönebilecek.

Lewis’in sözcüsü Mark Herr, "Bay Lewis, mahkemenin yaşını ve sağlık sorunlarını dikkate alan bir ceza verdiği için minnettar. Bay Lewis'in daha önce de söylediği gibi, böyle bir güne yol açan olaylardan dolayı pişmanlık duyuyor” dedi.