Mısır cumhurbaşkanı: Gazze'nin ayağa kalması için 90 milyar dolar gerekli

Mısır’ın El-Ehram gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Kahire’de Mısır Ordusu tarafından düzenlenen bir sempozyumda konuştu.

Sisi, Mısır devlet kurumlarından İsrail’in ağır bombardımanına maruz kalan Gazze Şeridi’nin yeniden imarına ilişkin bir rapor hazırlanması talebinde bulunduğunu belirterek, “Gazze’nin yeniden imarının maliyeti 90 milyar dolar.” dedi.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının ardından Gazze'ye yoğun şekilde karadan ve havadan saldırmaya başlamıştı. Şimdiye kadar Gazze'deki can kaybı sayısı 30 bini geçti.

İsrail'in ablukasını sürdürdüğü Gazze'de insanlar sağlık ve temiz gıda gibi zorunlu ihtiyaçlarına ulaşmakta zorlu çekiyor. Bombardımanlar sonucu da bölgedeki binaların çoğu yıkıldı.