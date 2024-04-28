Antalya'da 'milliyet farkı ücreti' alan otele soruşturma, Limak Hotels'den açıklama geldi

Antalya'da bulunan Limak grubuna ait Limak Lara Deluxe Hotel'in İngiltere'deki bir site üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğu fark edilince 120 Euro 'milliyet farkı ücreti' aldığı iddia edildi.

Sosyal medyada gündem yaratan konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasına göre; otelden resmi savunma istenirken denetim için kontrolör görevlendirildi.

Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacak.

Sosyal medyadan duyurdu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak, Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır.

Limak'tan açıklama geldi

Limak International Hotels & Resorts da konuya dair bir açıklama yayınladı. Şirket açıklamasında ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle özür dilendi.

Otel açıklamasında “Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi üzmüştür” ifadesi yer aldı.

Şirket açıklaması şöyle devam etti:

* Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye’den iki kişi adına yapılmıştır.

* Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır.

* Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farklılıkları oluşabilmektedir.

* Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farklı’ olarak yansıtılması olayın kapsamını değiştirmiştir.

* Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyoruz, konuyu kamuoyunun takdirine sunuyoruz.