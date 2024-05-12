Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesinde artış olur mu?

TÜİK, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan enflasyonunu yüzde 18.72 olarak açıkladı. Memur ve emeklilerin zam oranının kesinleşmesi için ise Mayıs ve Haziran enflasyon oranlarının da açıklanması gerekiyor.

Fakat Merkez Bankası’nın altı aylık enflasyon tahmini olan yüzde 25 üzerinden yapılan hesaba göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 25 zam alması bekleniyor. Yasal bir düzenleme yapılmazsa memur emeklilerinin zam oranı yüzde 20’de kalabilir.

Kurban Bayramı öncesi 3 bin TL

Sabit ücretliler enflasyon karşısında zor günler yaşarken gözler emeklinin bayram ikramiyesine çevrildi. Kurban Bayramı ikramiyesinde artış yapılması beklenmiyor. Emekliler Ramazan Bayramı’nda 3 bin TL ikramiye almıştı. Milyonlarca emekli Kurban Bayramı için de 3 bin TL alacak.

Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran'da başlıyor. 16 Haziran Kurban Bayramı’nın birinci günü. Dört günlük Kurban Bayramı 16-17-18-19 Haziran tarihlerini kapsıyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin bayramdan önce 5-10 Haziran arasında yatması bekleniyor.