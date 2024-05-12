MHP, Kızılcahamam'da kampa giriyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), belediye başkanlarının katılımıyla Ankara Kızılcahamam'da kamp düzenleyecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki kampa, MHP'li 218 belediye başkanı katılacak.
MHP, 31 Mart'taki yerel seçimin ardından 17-19 Mayıs tarihlerinde belediye başkanlarının katılımıyla Kızılcahamam'da kamp düzenleyecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki kampa, MHP'li 218 belediye başkanı katılacak.
Kampta, partinin yerel seçimlere yönelik "Üretken Belediyecilik" adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları ele alınacak.
Kampta, MHP'nin 3 ana tema, 9 ilke ve 100 madde ile açıklanan seçim beyannamesinde yer alan başlıkların değerlendirileceğini öğrenildi.