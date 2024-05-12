Prof. Dr. Hakan Kara Big Mac Endeksi'ni paylaştı: Fark tarihin en yüksek seviyesinde
Prof. Dr. Hakan Kara, farklı para birimlerinin satın alma gücünü farklı ülkelerdeki bir Big Mac'in fiyatıyla karşılaştıran Big Mac Endeksi tablosunu paylaştı. Prof. Dr. Kara, Türkiye’deki Big Mac fiyatı ile dünya ortalaması arasındaki farkın tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu ifade etti.
Eski Merkez Bankası Başekonomisti, akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin gözlem, saptama ve değerlendirmelerini paylaşmayı sürdürüyor.
Türkiye’de Mayıs 2024’te Big Mac’in fiyatı 5,58 dolara yükselmiş ve ABD fiyatını geride bırakmıştı. ABD’de 5,35 dolara satılan hamburgerin Türkiye fiyatı Amerika fiyatından yüzde 4,3 daha pahalı hale gelmişti.
Big Mac Endeksi’ni kişisel X (Twitter) hesabından paylaşan Prof. Dr. Hakan Kara, “Aradaki fark tarihin en yüksek düzeyinde” ifadesini kullandı.
Türkiye’de Big Mac sandviç fiyatının dünya ortalaması ile kıyaslaması👇— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 12, 2024
Aradaki fark tarihin en yüksek düzeyinde. pic.twitter.com/PSxQyY0dsW
Big Mac Endeksi nedir?
Big Mac Endeksi 1986’da haftalık İngiliz dergisi The Economist’in muhabiri olan Pam Woodall tarafından geliştirildi.
Endeks satın alma gücü paritelerine dayalı anlaşılması kolay bir para birimi karşılaştırılmasını sağlamak ve para birimlerinin yüksek ve düşük değerini göstermek için icat edildi.
Big Mac Endeksi, adını McDonald's restoranlarında satılan bir hamburger olan Big Mac'ten alıyor.
Para biriminin mevcut dolar kuruna dönüştürülmesiyle, para birimlerinin satın alma gücü basit bir şekilde karşılaştırılıyor.