Moda devlerinin tedarikçilerine soruşturma başlatıldı

Başta Fransa olmak üzere 81 ülkede faaliyet gösteren Fransız moda devi LVMH'ye yönelik "işçi soruşturması" başlatan İtalyan savcılar, soruşturmanın genişletilmesi kapsamında bir düzine moda markasına soruşturma başlattı.

Reuters'ta yer alan habere göre, LVMH'nin dört tedarikçisine yönelik bir soruşturmanın, personelin yasadışı çalışma koşullarını ortaya çıkaran Milano'daki mahkeme, LVMH'ye ait Dior markalı çanta üreticisini yönetmesi için bir komiser atadı.

Yapılan incelemeler ve elektrik kullanım verilerinin kontrol edilmesi sonucunda savcılar, işçilerin uzun saatler boyunca çalıştırıldığını, genellikle geceleri ve tatil günlerinde çalıştıklarını iddia etti. İddianameye göre, bazı çalışanlar çalıştıkları yerde uyurken bazı çalışanlar sözleşmesiz çalışıyor. İki çalışan ise İtalya'ya yasadışı yollardan göç etti.

Reuters'a konuşan bir kişi, savcıların ve polislerin, yaklaşık bir düzine markaya tedarik sağlayan başka küçük üreticileri de soruşturduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamına, maliyeti düşürmek için vergi kaçakçılığı, sosyal yardım, emeklilik katkı payları ödemelerinde yalan beyanda bulunduğu ve yasadışı işçi çalıştırdığı iddia edilen moda devlerinin tedarikçilerinin işe alım firmaları da dahil edildi.

Soruşturma, mağazalarda 2 bin 600 Euro'ya satılan Dior marka bir el çantasının dosyada adı geçen bir tedarikçi tarafından 53 Euro maliyetle üretildiğini ortaya çıkardı.

Savcılar, markaların tedarikçiler üzerinde yeterli kontrolleri yapmakla yükümlü olduğunu hatırlattı.