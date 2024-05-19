Moda tasarımcısının şüpheli ölümü

ABD'de şal ve çanta tasarlayan Svitlana Indelicato, şüpheli şekilde hayatını kaybetti. New York Polis Departmanı, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Indelicato'nun bulunduğunda boynunda bir şalın olduğunu açıkladı.

New York Post gazetesinde yer alan habere göre, evinde bulunduğunda bilinci yerinde olmayan Indelicato'nun, 50 yaşında olduğu ve çanta, şal ve fular tasarladığı bilgisi paylaşıldı.

Indelicato'nun eşi, modacıyı 16'ncı Bulvar'daki (16th Avenue) evlerinin bir odasında bulduğunu ve yerel saatle 05.00 sıralarında polisi aradığını belirtti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Indelicato'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, Indelicato'nun boyun çevresinde "travmaya" rastlanıldığı bildirildi.

Modacının şüpheli ölümüyle ilgili henüz herhangi bir şüpheli gözaltına alınmazken, kentin adli tıp kurumu Indelicato'nun ölüm sebebini belirlemek için çalışma başlattı.