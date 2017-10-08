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Moskova'da alışveriş merkezinde yangın

Yangın nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi.

Moskova'da alışveriş merkezinde yangın
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Rusya’nın başkenti Moskova’da "Sindika Alışveriş Merkezi"nde yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'daki Sindika Alışveriş Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangından 55 bin metrekarelik alanın etkilendiğini açıkladı.

Yangın nedeniyle alışveriş merkezi ve yakınlarındaki 3 bin kişinin tahliye edildiği vurgulanan açıklamada, alışveriş merkezinin park yerindeki bazı araçların yangın nedeniyle patladığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra iki helikopter de sevk edildi.

Yetkililer, yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

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