Moskova'da Rus generale suikast
Son dakika... Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus Korgeneral Vladimir Alekseyev'in suikasta uğradı. Generalin saldırgan tarafından birkaç kurşunla vurulduğu, ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Korgeneral Vladimir Alekseyev, Moskova'nın kuzeyindeki bir binada suikasta uğradı. Alekseyev'in saldırının ardından derhal hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.
Alekseyev, Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgalinin ardından başkentte hedef alınan son yüksek rütbeli askeri yetkili oldu.
