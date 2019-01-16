Münbiç'te intihar saldırısı

16 Ocak 2019

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, patlama meydana geldi.

Patlamanın Münbiç kent merkezindeki Sindis sokağında bulunan Qesir El-Umeraa adlı bir lokantanın karşısında gerçekleşen intihar saldırısı nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

Yerel kaynaklara göre, patlamada 14 kişi hayatını kaybetti. Reuters'ın ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, patlamada 4 ABD askeri öldü, 3 asker de yaralandı. 20'nin üzerinde de yaralı olduğu belirtiliyor.

Patlamanın ABD askerlerinin lokantada yemek yediği sırada gerçekleştiği ifade ediliyor.

ABD ordusu, yaralanan ve yaşamını yitiren askerlerini helikopterlerle tahliye etti.

İntihar saldırısını terör örgütü DAEŞ üstlendi. DAEŞ'e yakın bir internet sitesinde koalisyon güçlerinin hedef alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırıyla ilgili alınan son bilgilere göre 5 ABD askeri ile birlikte 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye ve ABD ortak devriye yapıyor

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç'te ABD ile ortak yürütülen devriye faaliyetlerine yönelik eğitimlerin üçüncüsünün yapıldığını açıkladı.

Kaynak: Reuters