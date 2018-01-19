MÜSİAD şube başkanı ile 5 kişi Kudüs'te gözaltına alındı

19 Ocak 2018

MÜSİAD Kayseri Şubesi'nin iki gün önce Filistin'e düzenlediği iş gezisinin ardından MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve şubenin eski başkanlarından olan Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı, Kayseri İmamhatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu, işadamları Şaban Andaç, Fatih Çelik ve Necati Arpacı, bugün Kudüs'e geçerek Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı. Namazın ardından Türk Bayrağı açıp, fotoğraf çekinen kafile, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Konu ile ilgili hem MÜSİAD, hem de Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) yöneticileri, Dışişleri Bakanlığı nezdinde çalışma başlattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MÜSİAD Kayseri Başkanımız Nedim Olgunharputlu, MÜSİAD Kayseri 4. Dönem Başkanımız ve Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Kimder Başkanı Ahmet Yurtlu, üyelerimiz; işadamları Fatih Çelik, Şaban Andaç ve Necati Ayrancı Mescid-i Aksa çıkışı gözaltına alınmışlardır.

Haberin ardından acil toplanan Yönetim Kurulu, konuyu gerekli mercilere iletmiş ve gerekli girişimlerde bulunmuştur.

An itibariyle tutuklanma durumu yaşanmamıştır. Sağlık durumları iyi olup Devletimizin ve MÜSİAD'ın gerekli organları konu ile ilgili yoğun olarak bırakılmaları için çalışmaktadır.

Şuan için endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmaları beklenmektedir.

Kaynak: DHA