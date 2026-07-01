NASA'dan Ay üssü için 590 milyon dolarlık hamle

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Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay yüzeyinde kalıcı yerleşim birimi kurma hedefi kapsamında özel sektörle işbirliğini genişletiyor. Ajans, bilimsel ekipman ve kargo taşımaları için üç özel şirkete toplam 590 milyon dolar ödeme yapacağını açıkladı.

CNN'in haberine göre NASA, Ay'a iniş araçları, roketler, gezginler ve lojistik ekipmanların taşınmasını kapsayan stratejisini sürdürürken, yeni anlaşmalar bu planın önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

Astrobotic, Firefly ve Intuitive Machines seçildi

NASA'nın düzenlediği basın toplantısında, Ay yüzeyine bilimsel araç gereç ve kargo taşımaları için Astrobotic, Firefly ve Intuitive Machines ile anlaşma yapıldığı bildirildi.

Toplam değeri 590 milyon dolar olan anlaşmaların, Ay'da kalıcı bir yerleşim birimi kurulmasına yönelik planın ilk aşamasını oluşturduğu belirtildi.

Toplantıda konuşan Ay Üssü Programı Yönetici Müdürü Carlos Garcia-Galan, söz konusu anlaşmaların kalıcı yerleşim hedefinin "Aşama 1" bölümünde yer aldığını söyledi.

İlk evrenin 2028'e kadar sürmesi bekleniyor

NASA'nın Ay yüzeyinde kalıcı yerleşim birimi kurma planının ilk evresinin 2028'e kadar devam etmesi ve yaklaşık 10 milyar dolara mal olması öngörülüyor.

2030 sonrasını kapsayan ilerleyen aşamalarda ise Ay'da ilk basınçlı yaşam alanlarının inşa edilmesi ve güç jeneratörlerinin kurulması hedefleniyor.

Özel sektör takviminde aksaklıklar yaşanıyor

NASA'nın planlarında özel sektör ortakları önemli rol üstlenirken, bazı şirketlerin operasyonel sorunları takvime ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'e ait insansız New Glenn roketinin mayıs ayında fırlatma rampasında infilak etmesi, şirketin bu yıl Ay'ın güney kutbuna göndermeyi planladığı dev robotik iniş aracı "Blue Moon" için takvimi belirsiz hale getirdi.

NASA yetkilisi Garcia-Galan, ihtiyaç duyulması halinde Blue Moon aracını farklı bir fırlatma roketiyle göndermek için alternatif seçenekleri değerlendirdiklerini ifade etti.

NASA Başkanı Jared Isaacman da daha önce yaptığı açıklamada, özel sektör ortaklarının karşılaştığı engellerin aşılması için aktif rol üstleneceklerini ve süreci yalnızca bekleyerek izlemeyeceklerini belirtmişti.

Ay Üssü projesinin maliyeti 30 milyar doları bulabilir

NASA'nın kapsamlı Ay Üssü projesinin toplam maliyetinin 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Proje, bugüne kadar 100 milyar dolar harcanan ve nisanda insanlı Ay uçuşu testini gerçekleştiren Artemis programının kritik ayaklarından biri olarak öne çıkıyor.

ABD Kongresi, Çin ile uzay alanında artan rekabet kapsamında teknolojik üstünlüğün korunması için projeye destek verirken, Trump yönetimi de NASA'nın genel bilim bütçesinde yüzde 50'ye yakın kesinti önermesine rağmen Ay Üssü bütçesini artırmayı planlıyor.

Yönetimin bu adımı, Ay'da "ABD hakimiyetini kurmak" hedefiyle ilişkilendiriliyor.

Gateway projesi rafa kaldırılmıştı

NASA, mali kaynakların yönetimi kapsamında mart ayında Ay yörüngesinde kurulması planlanan "Gateway" uzay istasyonu projesini beklenmedik şekilde rafa kaldırmıştı.

Ajans, kaynakların Ay yörüngesindeki altyapı yerine doğrudan Ay yüzeyinde kurulacak sistemlere yönlendirilmesinin daha verimli olacağını açıklamıştı.