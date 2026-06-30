İngiltere savunmada vites yükseltiyor: Starmer dev planı duyurdu

İşçi Partisi milletvekillerinin desteğini kaybetmesinin ardından gelecek ay görevden ayrılması beklenen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, uzun süredir beklenen on yıllık Savunma Yatırım Planı'nı açıkladı.

Avrupa kendini savunma konusunda daha fazla sorumluluk alırken İngiltere'nin kendi ayakları üzerinde çok daha sağlam durması gerektiğini ifade eden Starmer, "Uzun süredir yetersiz finanse edilen ve karşı karşıya olduğumuz tehditlere uygun olmayan savunma programını dönüştürüyoruz" dedi.

İngiltere'nin bunu savaş istediği için değil, savaşı önlemek için yaptığını söyleyen Starmer, "Irak savaşını yaşadık. O hatalardan ders aldık ve aynı hataları tekrarlamak istemiyoruz. İran'la savaşa katılmama kararı verdiğimde bunu gösterdim" dedi.

Dört yıl içinde 300 milyar sterlin harcanacak

"Savunmanın en güçlü yanı caydırıcılıktır" diyen Starmer, "Bugün Savunma Yatırım Planı kapsamında savunmaya 15 milyar sterlin kaynak eklediğimizi duyurmak istiyorum. Böylece önümüzdeki 4 yıl içinde silahlı kuvvetlerimizi desteklemek ve ulusal güvenliğimizi güçlendirmek için yapılacak toplam harcama 300 milyar sterlin ile yeni bir rekora ulaşacak" şeklinde konuştu.

İki yıl önce İngiltere'nin savunmaya yıllık 54 milyar sterlin harcadığını ifade eden Başbakan Starmer, "Biz bunu, 2029 yılına kadar yıllık yaklaşık 80 milyar sterline çıkarıyoruz. Bu, reel olarak yüzde 27'lik artış manasına geliyor. 2024 yılında GYSH'nin yüzde 2,3'ünü savunmaya ayırıyorduk, bunu yüzde 2,7'ye çıkarıyoruz. Böylece bir sonraki parlamento döneminde yüzde 3 seviyesine ulaşacak bir patikaya girmiş oluyoruz" dedi.

İngiltere'nin geçtiğimiz yıl Lahey'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya ayırma taahhüdünde bulunduğunu hatırlatan Starmer, yeni yayınlanan Savunma Yatırım Planı ile birlikte bu taahhüt kapsamında, altyapı yatırımlarıyla birlikte yüzde 4,2 seviyesine ulaşmış olacaklarını ifade etti. Starmer, yeni planın İngiltere'yi daha güvenli hale getireceğini ifade ederek, savunma kesintilerini tersine çevirdiklerini, mühimmat stoklarını yeniden inşa ettiklerini ve ülkeyi yeniden gerektiğinde savunma ve savaşa hazır hale getirdiklerini söyledi.

"10 kat daha öldürücü bir kara ordusu kuracağız"

Starmer, "Ukrayna'dan çıkarılan derslerden yararlanarak ordumuzu modernleştiriyoruz. Bugünün ve yarının savaşlarını yürütebilecek şekilde donatılmış bir ordu kuruyoruz. Bunu desteklemek için insansız hava araçları ile otonom silah sistemlerine 5 milyar sterlinden fazla yatırım yapıyoruz. Bu, İngiltere'nin şimdiye kadarki en büyük teknoloji yatırımı" dedi.

İngiltere'nin insansız sistemleri ve yapay zeka sistemlerini orduya entegre ettiğini de belirten Starmer, "Typhoon savaş uçakları, otonom refakatçi araçlarla birlikte görev yapacak. Bu sayede düşman radarları tarafından tespit edilmeleri çok daha zor hale gelecek. Ayrıca, bugünkünden 10 kat daha öldürücü bir kara ordusu kuracağız" dedi.

İngiliz savunma şirketlerinin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak amacıyla 50 milyar sterlinlik yeni bir savunma ihracat finansman programı kurulacağını da ifade eden Starmer, "Böylece ülkenin dört bir yanında daha fazla istihdam ve daha fazla fırsat hazırlayacağız" dedi.

İngiltere'nin savunma alanındaki adımlarına ilişkin açıklamalarında Starmer, "Tamamen ulusal imkanlarla geliştirilecek bir nükleer savaş başlığı tasarlıyoruz. Ve 12 adet F-35A savaş uçağı satın alıyoruz. Böylece hem İngiltere hem de Avrupa'nın güvenliğinin teminatı olma rolümüzü sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya kazanırsa, Putin bununla yetinmeyecektir"

Ukrayna'daki savaşa da değinen Starmer, "Bu savaşın sonucu, önümüzdeki onlarca yıl boyunca hayatımızı şekillendirecek. Eğer Rusya kazanırsa, Putin bununla yetinmeyecektir. Gözünü diğer müttefik ülkelere çevirecektir" dedi.

Ukrayna'daki savaşta havanın değişmeye başladığını gösteren açık işaretler bulunduğunu da kaydeden Starmer, "Şimdi baskıyı artırma zamanı. Ukrayna'nın savunmasını desteklemek ve Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırmak gerekiyor" dedi.

"İngiltere 2030'da Rusya'ya karşı kendini savunabilecek"

Basın toplantısında Rusya'nın 2030 gibi erken bir tarihte NATO'ya saldırabilecek bir duruma geleceği ve savunma planının İngiltere'ye gerekirse kendini savunacak kapasiteyi sağlamak için yeterli olup olmadığı sorusuna Starmer, "Evet, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim" cevabını verdi. Starmer, "Mesele sadece para değil, aynı zamanda askeri kabiliyetlerdir. Ukrayna'dan çok şey öğrendik. İran'dan da önemli dersler çıkardık. Rusya gibi ülkelerle karşı karşıya gelindiğinde hangi kabiliyetlere ihtiyaç duyulduğunu daha iyi gördük" dedi.

Açıklamalarında İngiltere'nin savunma harcamalarında Soğuk Savaş döneminden bu yana en büyük artışa imza attığına dikkat çeken Starmer, "Dolayısıyla bu konuda kendime güveniyorum. Avrupalı müttefiklerle artık çok daha yakın çalıştığımız için de güven duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma Yatırım Planı kapsamında özellikle ihtiyaç duyulan askeri kabiliyetlere odaklanıldığını vurgulayan Starmer, "Savaşların yürütülme biçiminin nasıl değiştiğini gördük. Örneğin insansız hava araçlarını düşünün. Kiev'i birkaç kez ziyaret ettim ve kabiliyetlerin haftalar ve aylar içinde bile değiştiğini gördüm. Tüm bu değerlendirmeleri plana yansıttık" dedi.