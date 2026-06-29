Trump'tan Doha mesajı: Ne olacağını göreceğiz

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında Doha'da yapılacağı belirtilen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, söz konusu temasların önemine ilişkin değerlendirmesinde, sürecin nasıl ilerleyeceğinin henüz net olmadığını ifade etti.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de daha önce Fox News'e verdiği röportajda, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın mutabakat zaptı görüşmeleri kapsamında bu hafta Doha'ya gideceğini açıklamıştı.

Leavitt, üst düzey temasların yanı sıra teknik görüşmelerin de gerçekleştirileceğini belirtirken, ABD Başkanı'nın barış sürecinin işlemesini istediğini ifade etmişti.