SpaceX'in halka arzı servet yarattı: Konut satışları patladı

SpaceX'in bu ay gerçekleştirdiği 85 milyar dolarlık halka arz, yalnızca sermaye piyasalarında değil, gayrimenkul sektöründe de dikkat çeken bir hareketlilik başlattı. Halka arzın ardından şirketin mevcut ve eski çalışanları arasında en az 4 bin yeni milyonerin ortaya çıkması beklenirken, yaklaşık 400 kişinin ise 100 milyon doların üzerinde servete ulaşacağı öngörülüyor.

İlk durak lüks konutlar oldu

Emlak danışmanlarının aktardığına göre, halka arzdan önemli gelir elde eden çalışanlar şimdiden Los Angeles ve çevresindeki sahil bölgelerinde lüks konut arayışına başladı. Havuzlu villalar, geniş bahçeli malikaneler ve çok odalı evlere yönelik talebin son haftalarda belirgin şekilde arttığı belirtiliyor.

Arz yetersizliği fiyatları daha da yükseltebilir

Uzmanlar, özellikle konut arzının sınırlı olduğu bölgelerde yeni alıcı dalgasının fiyatları yukarı çekebileceğine dikkat çekiyor. UCLA Anderson School of Management öğretim görevlisi Paul Habibi, Manhattan Beach gibi bölgelerde konut sayısının sınırlı olduğunu belirterek, yüksek gelir grubunun bölgeye yönelmesi halinde fiyatların daha da artabileceğini ifade etti.

Güney Teksas'ta da hareket bekleniyor

SpaceX'in Kaliforniya'daki merkezlerinin yanı sıra, Starbase tesisinin bulunduğu Güney Teksas'ta da benzer bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Şirket çalışanlarının bölgede konut yatırımlarını artırabileceği değerlendiriliyor.

Yapay zeka şirketleri de piyasayı ısıtıyor

Gayrimenkul sektöründeki hareketliliğin tek nedeni SpaceX değil. Yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme de özellikle San Francisco'da konut talebini artırıyor. Sektör temsilcileri bu süreci "servet patlaması" olarak nitelendirirken, önümüzdeki dönemde halka arz gerçekleştirmesi beklenen Anthropic ve OpenAI'nin de lüks konut piyasasındaki rekabeti daha da artıracağı öngörülüyor.

San Francisco'da fiyatlar rekor seviyede

San Francisco'da konut fiyatları zaten tarihi seviyelerde bulunuyor. Mart ayında ortanca konut fiyatı 2 milyon doların üzerine çıkarken, birçok alıcının ilan fiyatının 1 milyon dolar üzerinde teklif verdiği belirtiliyor. Bölgede tek yatak odalı bir dairenin ortalama aylık kira bedeli ise yaklaşık 4 bin dolar seviyesinde seyrediyor.