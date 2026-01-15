NATO alarm durumuna geçti: Grönland'a asker sevkiyatı başladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland hedefinde ısrar ederken, Beyaz Saray'daki gergin görüşmelerin ardından NATO harekete geçti. ABD'nin ilhak planına karşılık NATO, ada güvenliğini güçlendirmek için Grönland'a asker göndermeye başladı.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland için gerilim büyürken, Danimarka, Almanya, Fransa, İsveç ve Norveç de adaya asker gönderme planlarını doğruladı.

Beyaz Saray'da gergin görüşme

Trump , 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik operasyonun ardından Grönland'ı hedef göstermiş ve adanın ABD'ye katılması gerektiğini savunmuştu. Hükümetin adayı "satın alma" ya da "ilhak etmek" planlarını değerlendirdiği konuşulurken dün Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları Beyaz Saray'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Danimarka ve Grönland heyeti ABD ile "temel bir anlaşmazlık" olduğunu ancak görüşmenin "samimi ve yapıcı" geçtiğini söylerken Trump ise, ulusal güvenlik için Grönland'a ihtiyacı olduklarını yineledi. Tarafların, adanın geleceğini görüşmek üzere üst düzey bir çalışma grubu kurma konusunda anlaştığı ancak, buna rağmen gerilimi azaltacak diplomatik bir çözüm bulunamadığı öğrenildi.

NATO'dan Grönland çıkarması

Toplantı öncesinde Danimarka, Grönland ve çevresinde askeri varlığını güçlendirme planından bahsederek, adaya savaş uçaklarının konuşlandırılabileceğini açıklamıştı. Almanya ise askeri katkıların çerçevesini araştırmaka için daya 13 kişilik bir "keşif ekibi" göndereceğini bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Arktik Dayanıklılık Operasyonu" olarak adlandırılan ortak tatbikatlara katılacağını belirterek, ilk birliklerin yola çıktığını duyurdu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da adaya asker gönderdiklerini açıklayarak, "Bunlar, çeşitli müttefik ülkelerden oluşan grubun parçası" dedi, ‘Arktik Dayanıklılık Operasyonu' tatbikatına katılacaklarını bildirdi.

Arktik savunmasına 15 milyar dolarlık yatırım

Öte yandan Grönlandlıların ezici çoğunluğu ABD kontrolüne karşı çıkıyor. Danimarka ise adaya sağlık harcamaları ve altyapı yatırımlarını artırma sözü verirken, aynı zamanda F-35 savaş uçağı alımı da dahil olmak üzere Arktik savunmasına yatırım yaparak Trump yönetimiyle olan gerilimleri azaltmaya çalışıyor.

Rasmussen, Kuzey Kutbu ve Grönland'ın güvenliği için son yıllarda yaklaşık 15 milyar dolar yatırım yaptıklarını, NATO'nun da bölgedeki varlığını artırmak istediğini söyledi.