Nepal'deki buzul felaketinde can kaybı 626'ya çıktı

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Nepal'de Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açmasıyla meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 626'ya çıktı.

Nepal, 26 Ağustos'tan bu yana etkisini sürdüren felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, arama-kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu'nun (NDRRMA) son verilerine göre, sel bölgesinden 129'u yabancı uyruklu olmak üzere 4 bin 451 kişi kurtarıldı.

2 bin 426 kişiyle hâlâ iletişim kurulamıyor

Yetkililer, 517'si yabancı uyruklu toplam 2 bin 426 kişiye henüz ulaşılamadığını bildirdi. Kayıpları bulmak için yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerine 15 bin 224 görevlinin katıldığı belirtildi.

Bhotekoshi Nehri'nde yaşanan taşkın, yerleşim yerlerinde büyük hasara yol açarken, bölgede selin bilançosunun daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor.