Nepalli dağcı Nirmal Purja'nın cesedi bulundu

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İslamabad merkezli sivil toplum kuruluşu Pakistan Alp Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Broad Peak Dağı zirvesinde 30 Temmuz'da meydana gelen çığda yaşamını yitiren dağcılara ilişkin son durum hakkında bilgi verildi.

Paylaşımda, dağda kurtarma operasyonu yürüten ekiplerin, yaklaşık 5 bin 700 metre yükseklikte Purja'nın ve diğer 3 dağcının cesedini bulduğu belirtildi.

Dağcıların cansız bedenlerinin, aşağılardaki kamplardan birine götürüleceği ifade edilen paylaşımda, kurtarma çalışmalarının ise dağdaki zorlu şartlara rağmen sürdüğü vurgulandı.

Kuruluşun bir diğer paylaşımında ise ekiplerin çok daha yüksekte bir cesedin daha varlığını tespit ettiği, ancak zorlu şartlar nedeniyle henüz kurtarma operasyonunun olası görülmediği kaydedildi.

Purja kimdir?

Nepal'de 1983'te doğan Purja, dağcılık kariyerinden önce askeri başarılarıyla öne çıktı.

Purja, İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetlerinin en seçkin ve gizli özel kuvvetler birimi olan SBS (Special Boat Service) kadrosuna kabul edilen ilk Nepal vatandaşı oldu.

Kariyerine birçok tırmanış, başarı ve ödül sığdıran Purja, 2019'da önemli bir rekora imza attı.

Purja, daha önce en kısa 7 yıl 10 ayda tırmanılan, yüksekliği 8 bin metrenin üzerinde olan dünyadaki 14 zirveye, 6 ay 6 günlük sürede tırmanmayı başardı.

Bu başarısıyla dünyada ün kazanan Purja, Netflix'in "14 Zirve" belgeseline konu oldu.

Purja liderliğindeki 10 kişilik ekibin Broad Peak'te düşen çığ sonrası kaybolmasının ardından dün ölüm haberi verilmiş, beraberindeki diğer 9 dağcının da yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.