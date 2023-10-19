Nestle, İsrail'de bir üretim fabrikasını güvenlik amaçlı "geçici olarak" kapattığını açıkladı

Bazı küresel şirketler militan grup Hamas'ın 7 Ekim'deki beklenmedik saldırısının ardından İsrail'deki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu ve çalışanlarının evden çalışmasını istemişti.

Perakende, sağlık hizmeti ve petrol şirketleri bölgedeki duruma ilişkin planlarını açıklarken diğer uluslararası paketli gıda üreticileri şimdiye kadar çatışmalar karşısında sessiz kaldı.

Paketli gıda sektörü, çocuk bezi ve bebek maması gibi "temel" ürünleri satmaya devam ederek hala Rusya'da kısmen faaliyet göstermeye devam ettiği için de eleştiriliyor.